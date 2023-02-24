Depremzede çocuklar ve ailelerine moral etkinlikleri



Ersin DEMİREmre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'a gelen depremzedeler için, psikolog ve sosyologların da katılımıyla moral etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye, depremin yaralarını sarmak için birçok kurum ve kuruluş seferber olurken, Samsun'da da özellikle depremzede çocukların, yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelen ailelere Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali, Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde haftanın 3 günü moral etkinliği düzenliyor. Her etkinliğe 22 çocuk katılıyor. Psikolog ve sosyologların da yer aldığı etkinliklerde; anne ve çocuklar, depremin psikolojik etkilerini azaltma yolları konusunda bilgilendiriliyor.

Samsun'a gelen depremzede ailelerin ziyaret edilip, etkinliklere katılımının sağlandığını anlatan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyal inceleme görevlisi Kübra Açmak, "Deprem bölgelerinden gelen ailelerimizin öncelikle ihtiyaçlarını karşıladık. Daha sonra, görüştüğümüz ailelerimiz için anne ve çocuklara yönelik moral etkinliği düzenliyoruz. Psikologlarımız eşliğinde yardımcı oluyoruz. Burada ortalama 35-40 aile ağırlayabiliyoruz. Yaptığımız etkinlikler sonrasında da annelerden olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLAR MUTLU AYRILIYOR'

Açmak, atölyelerin belirli plan çerçevesinde hazırlanıp, çocukların kendilerini güvende hissetmelerinin amaçlandığını söyleyerek, "4-6 yaş ve 7-12 yaş grubu çocuklarımıza 2 ayrı atölye düzenledik. Atölyelerimiz tanışma etkinliği, duygu oyunları, yaratıcı drama olarak devam ediyor. Son olarak da palyaçoyla serbest oyunlar oynuyoruz. Çocuklarımız, mutlu ayrılıyorlar. Ailelerimizi ziyaret ettiğimizde ve onlardan da bu etkinlik için talep geldiğinde devam edeceğiz. Aileleri ekiplerimiz evlerinden alıp buraya getiriyor ve etkinlik bittiğinde de evlerine geri bırakıyor. Çocuklar burada mutlu anlar geçiriyorlar. Amacımız, onların acılarını biraz olsun hafifletmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Güvenli bir ortamda olduklarını hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.

'İNSANLAR ÇOK YARDIMSEVER'

Doğa Desteci (9), Adıyaman Gölbaşı'ndan geldiği kentteki etkinlikte, oyunlar oynadıklarını söyledi. Çınar Ali Desteci (12) ise "Gölge oyunu oynadık. Buranın insanları çok yardımsever. Bize yiyecek getiriyorlar, kardeşime oyuncak getiriyorlar. Bir fen bilgisi öğretmeni televizyon ayarlamış, bize ders kitapları getirdi" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Azar Alkudari (11) de etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-02-24 11:53:29



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