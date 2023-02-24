Samsun Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Yılmaz: Dolgu alanlardan uzak durulmalı



Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, kıyı şeridindeki dolgu alanlara hafif yapılar inşa edilmesi gerektiğini belirterek "Dolgu alanlarından uzak durulması gerektiğini biliyoruz. Dolgu üzerine yapılacak yapının çok büyük olmaması gerekir" dedi.

Samsun Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Yılmaz, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde dolgu sahası üzerine inşa edilen yapılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Dolgu alanındaki yapılaşmalara normalde izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Oda Başkanı Yılmaz, "Buradaki yapılaşmalarda da belirli koşullar var. Çok ağır, çok kapasiteli yapılar değil de bazı genelgelere bağlı ilgili bakanlığın bazı kuralları var. Buralara hafif yapılar, çocuk oyun alanları, parklar, büfeler, bu tarz yapıların yapılması uygun görülüyor ama bazı kurum ve kuruluşların imar planlarında yapılacak değişikliklerle de buralardaki yapılaşmalara izin verilebiliyor. Biz yine de dolgu alanlarından uzak durulması gerektiğini biliyoruz. Dolgu üzerine yapılacak yapının devasa yani çok büyük olmaması gerekir. Bizim amacımız, dolgu alanlarda yerleşmekten çok yerleşime uygun alanlardaki yerleşimleri doğru yapmak, yer seçimlerini doğru yapmak, sağlıklı yer seçimlerinin üzerinde önerilen önlemlere göre yapılar yapmak olmalıdır" açıklamasında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-02-24 12:15:57



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