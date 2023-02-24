Samsun'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı (2)

İzmir diri fay haritası ile deprem riski en yüksek ilçeler

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TUTUKLANDILAR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Kavak ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mesut İnan ile Cem Özçelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-24 14:11:31



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