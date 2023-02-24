Samsunspor, lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Yılport Samsunspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri´nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından sonra erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 16.00´da TFF 2'nci Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-02-24 15:32:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.