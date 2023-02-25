Samsun'daki Ukraynalılardan savaşın 1'inci yılında yürüyüş



Ersin DEMİREmre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'daki Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşının 1'inci yılı nedeniyle yürüyüş düzenledi. Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Ukrayna halkı, acımasız ve sayısal olarak üstün bir düşman karşısında dünyaya etkileyici cesaret, dayanıklılık, yiğitlik, zeka ve birlik örneği göstermiştir" dedi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği, Rusya-Ukrayna savaşının 1'inci yılı dolayısıyla Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil yolunda yürüyüş düzenledi. Yürüyüş öncesi 30'a yakın dernek üyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler ile Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. 'Ukrayna'nın yanındayız' ve 'Yaraları birlikte saralım' yazılı pankart, döviz, Türk ve Ukrayna bayrakları ile gerçekleştirilen basın açıklamasında Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna´ya yönelik işgalin başlamasının üzerinden 365 gün geçti. Bu işgal, Moskova'nın 9 yıl önce 2014'te Kırım'ı işgali ve Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık savaşının dönüm noktasıydı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açması, son 9 yıldır kendisini Donbass savaşında 'barışçı' ve 'üçüncü taraf' olarak gösteren saldırgan Putin rejiminin maskesini düşürdü. Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini işgalini sözde bölücü cumhuriyetler olarak göstererek tüm dünyaya dezenformasyon ve yalanlar anlatmakta, bir yandan da Ukrayna'da sözde bir iç savaş olduğuna dünyayı inandırmaya çalışmaktadır" dedi.

Ukrayna halkının zafer istediğini belirten Shymko, "Tam 1 yıllık Rus-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna halkı, acımasız ve sayısal olarak üstün bir düşman karşısında dünyaya etkileyici bir cesaret, dayanıklılık, yiğitlik, zeka ve birlik örneği sağladı. Ukraynalılar zafer istiyor ve dünyaya Rus askeri saldırganlığını yenme yeteneklerini gösterdiler. Şubat 2022'de Batı'daki birçok politikacı, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı koyamayacağını düşündü. Bununla birlikte tam 1 yıldır, Ukrayna silahlı kuvvetleri başkent Kiev'i savundu; işgalcileri Ukrayna'nın kuzeyinden kovdu. Başarılı Kharkiv taarruz operasyonunu yürüttü ve Herson şehrini işgalden kurtardı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR Emre ÖNCEL

2023-02-25 17:00:02



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