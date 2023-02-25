Samsunspor hazırlık maçında Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)Samsunspor, hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti.

Deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, 2'nci Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3 0 kazandı. Karşılaşmanın tüm bilet gelirleri depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek. Maçın başında deprem bölgelerinde görev alan arama ve kurtarma ekiplerine her iki takım oyuncuları çiçek taktim ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Tribünler maç boyunca depremden etkilenen illerin plaka kodlarına göre tezahürat yaptı.

Samsunspor sahaya Aykut, Yunus Emre Çift, Alim, Zeki Yavru, Yusuf Emre Gültekin, Soner Gönül, Celil, Osman, Harris, Fofana ve Tanque 11'i ile çıktı. İkinci yarıda ise Halil Yeral, Ali Taha Demir, Yusuf Abdioğlu, Elano, Ali Ülgen, Bennasser, Soner Aydoğdu, Cihan, Ali Kaan Güneren, Emre Demir, Moussa Guel, Polat, Laura, Ahmet Sağat ve Tomane oyuna dahil oldu.

Çorum FK takımı da sahaya Ali Türkan, Serkan, Erkan, Berkay Can, Fatih Selimhan, Timur, Ferhat, Gökhan Karadeniz, Hurşit, Suat Kaya ve Sinan Kurumuş 11'i ile çıktı. İkinci yarı da ise Bayram, Mertcan, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mustafa Erden Damar, Emre Öztürk, Salih Zafer, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Murat Yıldırım, Sabrican, Selim ve Muhammet Mustafa Yıldırım oyuna dahil oldu.

İlk yarısı 1-0 biten maçı Samsunspor 3-0 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri; Douglas Tanque, Laura ve Ahmet Sağat kaydetti. Karşılaşmayı Samsun bölgesinden Yakup Bakır, Coşkun Yalçın, Oğün Keleş yönetti. Dördüncü halem olarak ise Teksen Eker görev aldı. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-02-25 18:04:34



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