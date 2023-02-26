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'Gönüllü aile ile koruyucu aile karıştırılıyor'

DHA

'Gönüllü aile ile koruyucu aile karıştırılıyor'


Emre ÖNCEL-Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış, gönüllü aile ile koruyucu ailenin birbiriyle çok fazla karıştırıldığını söyledi. Başkan Çalış, "Gönüllü aile yine devlet denetiminde ama izinli günlerinizde sizin aile ortamınızda yetiştirilmesidir. Koruyucu aile ise biyolojik çocuğunuz gibi 24 saat sizinle yetişen ve sürekliliği olan sistemdir. Çocuklarımız bizde sürekli yaşıyor. Aradaki fark budur´´ dedi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar ile ilgili konuşan Samsun Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde koruyucu aileye uygun olan ve deprem bölgelerinde yaşayan çocukların farklı illerde koruyucu ailelik sistemine yerleştirilmeye başlandığını ifade etti. Çalış, gönüllü aile ile koruyucu ailenin arasında fark olduğuna da dikkat çekerek, "Koruyucu aile farklı nedenlerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan çocuklarımızın başka aile ortamında devlet denetiminde büyütülmesi demektir. Gönüllü aile ile koruyucu aile birbiriyle çok fazla karıştırılıyor. Gönüllü aile yine devlet denetiminde ama izinli günlerinizde sizin aile ortamınızda yetiştirilmesidir. Koruyucu aile ise biyolojik çocuğunuz gibi 24 saat sizinle yetişen ve sürekliliği olan sistemdir. Çocuklarımız bizde sürekli yaşıyor. Aradaki fark budur´´ ifadelerini kullandı.
'KORUYUCU AİLE OLUN' ÇAĞRISI
Depremde en hassas konunun çocuklar olduğunu söyleyen Başkan Çalış, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir duyuruda bulundu ve 'Koruyucu aile olun' dedi. Deprem bölgesinden Samsun´a gelen refakatsiz çocuğumuz bulunmamakta. Yine de bu süreçte Samsun´daki çocuk evlerimiz de hazırlandı. Çocukların önce devlet kurumu korumasına alınıp durumlarıyla ilgili bir inceleme yapılması gerekiyor. Aile durumlarının tespiti, evlat edinme mi yoksa koruyucu ailelik sistemine mi uygun olduğu konusunda saptamalar yapılması lazım. Bunların çalışması yapıldıktan sonra koruyucu ailenin yanına yerleştirilir. Kurum bünyesinde koruyucu aileye uygun olan ve deprem bölgelerinde yaşayan çocuklarımız farklı illerde bu sistemle yerleştirilmeye başlandı. Bunlarla ilgili süreç biraz zaman alacak" diye konuştu.
`MADDİMANEVİ YÖNDEN İYİ OLAN HERKES KORUYUCU AİLE OLABİLİR´
`Her evin bir dinamiği vardır´ diyen ve aile bireylerinin bu sistemi bozmadan, çocukları buna ayak uydurmaya zorlamadan hareket etmesi gerektiğine değinen Çalış, "Çocuklar kendileriyle ilgili iyileşimi hızlı sağlarlar. Tabii buna müsaade etmek lazım. Bununla ilgili süreçte koruyucu ailelerimiz de evlat sahibi olmayan ailelerimiz de var. Hatta bizde koruyucu aile sahibi olmak için evli olmaya gerek yok. Biyolojik çocuğunuz olsa da koruyucu aile olabilirsiniz. 25-65 yaş aralığında Türk vatandaşı olan, düzenli bir gelire sahip, bir çocuğun sorumluluğunu maddi ve manevi yönden iyi olan herkes bunu yapabilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL Ersin DEMİR
2023-02-26 11:12:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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