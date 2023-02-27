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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da depoya 'tarih eser' baskını

DHA

Samsun'da depoya 'tarih eser' baskını


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da polisin depo baskınında birçok tarihi eser geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı. Baskında tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 kılıç, 10 tabanca, 2 tüfek, 2 spatula, 3 ibrik, 1 bakraç, 2 dürbün, 1 tablo ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-02-27 13:53:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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