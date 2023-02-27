Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.
Cumartesi günü saat 19.00´da kendi sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek olan Yılport Samsunspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Nuri Asan Tesisleri´nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmasının ardından son buldu. Antrenmana izinli olan Alim Öztürk ve sakatlığı süren Muhammet Ali Özbaskıcı katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Barış Alıcı ve Mücahit Albayrak ise takımdan ayrı çalıştı.
Samsunspor, yarın saat 12.30´da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay
Kalecilerin çalışması
Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-02-27 17:23:24
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