Eşini ve 3 çocuğunu rehin alan polis memuru tutuklandı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da eşini ve 3 çocuğunu rehin alan ve ekiplerin ikna çabası sonrası teslim olan bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3322'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce emekli olmak için dilekçe veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle eşini ve 3 çocuğunu müstakil evinde rehin aldı. A.Ö.'nün eşi, telefonundan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarı alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kapıyı açan A.Ö., pompalı tüfeği ekiplere doğrultarak uzaklaşmalarını istedi.

Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat, ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Evin etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Ekiplerin ikna çabaları sonrasında A.Ö., eşini ve 3 çocuğunu serbest bıraktı. Bir süre sonra da bomba imha uzmanı polis A.Ö.'yü ikna edilerek eylemini sonlandırması sağlandı. Gözaltına alınan A.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Polis memuru A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-27 19:29:29



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