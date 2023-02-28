Soner Aydoğdu: Süper Lig hedefime Samsunspor'la ulaşmak istiyorum



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)SÜPER Lig´de 14 sezon forma giyen ve devre arasında Samsunspor´a transfer olan Soner Aydoğdu, tekrar Süper Lig´de oynamak istediğini ve bunu da Samsunspor ile yapmak istediğini söyledi.

Depremlerden dolayı ülke olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Soner Aydoğdu, "Ülke olarak çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Büyük bir afeti geride bıraktık. Onun vermiş olduğu bir üzüntü var. Yıprandık ama hayat bir şekilde devam ediyor. Deprem bölgesinde çok büyük acı yaşandı. Oradakilerin ne yaşadığını anlayamayız. Ama biz de elimizden geldiğince onları anlamaya çalışarak, yardım ve desteklerimizi esirgemedik. Onların yanında olarak yaralarımızı sarmaya çalıştık" dedi.

Tek istediğinin şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak olduğunu dile getiren Soner Aydoğdu, "Artık maç haftasındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Ufak bir sakatlık yaşadım. Yeni toparlıyorum ve fiziksel anlamla eksiklerimizi tamamlayarak takımdaki yerimi almak istiyorum. Tek isteğim şampiyonluk yolunda takımıma katkı sağlamak" diye konuştu.

Hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçını da kazanmak istediklerini ifade eden Soner Aydoğdu, "Herkes şampiyonluk hedefinde takviyeler yapıyor. Bizim de hedefimiz var. Önümüzde bir ışık var ve o ışığa doğru ilerliyoruz. Bu ligde her rakip güçlü. Rizespor devre arasında iyi transferler yaptı. Ama bizim takımımız zaten güçlüydü ve yapılan transferlerle daha da güçlendi. Bizim artımız oyun gücümüz var. Sahada bir duruşumuz var. Bunu uyguladığımız sürece farkımızı gösteriyoruz. Her maç olduğu gibi Rizespor maçında da bunu sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

14 yıldır Süper Lig´de top koşturduğunu ifade eden Soner Aydoğdu, "Tekrar Süper Lig´de oynamak istiyorum. Futbolu da Süper Lig´de bırakmak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyon olarak belirlediğim hedefe Samsunspor´la devam etmek istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay

Soner Aydoğdu ile röportaj

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2023-02-28 14:39:01



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