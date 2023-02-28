Samsun'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 10 objeyle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K.´nin (38) elindeki tarih eser niteliği taşıyan objeleri Diyarbakır´dan Samsun´a getirip satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından O.K., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda, 1 tepsi, 3 kadeh, 1 Meryem Ana heykeli, 2 sürahi, 1 kadın heykeli, 1 at figürü heykeli, 1 küçük tabak objesi olmak üzere toplam 10 eser ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-28 15:19:08



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