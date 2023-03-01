Depremzedenin evinden bilezik çalan şüpheli yakalandı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´a, deprem bölgesinden gelip yerleşen ailenin evine gidip kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak yardımcı olabileceğini söyledikten sonra yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalan M.C. (32), yakalanıp, gözaltına alındı.

Malatya´dan depremlerin ardından ailesiyle birlikte Samsun´a gelip Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´ne yerleşen A.T.´nin evine giden M.C., kendini yüzbaşı olarak tanıtıp yardımcı olacağını söyledi. Bir süre sonra evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya´da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-01 10:34:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.