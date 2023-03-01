Depremzedenin evinden bilezik çalan şüpheli yakalandı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´a, deprem bölgesinden gelip yerleşen ailenin evine gidip kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak yardımcı olabileceğini söyledikten sonra yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalan M.C. (32), yakalanıp, gözaltına alındı.
Malatya´dan depremlerin ardından ailesiyle birlikte Samsun´a gelip Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´ne yerleşen A.T.´nin evine giden M.C., kendini yüzbaşı olarak tanıtıp yardımcı olacağını söyledi. Bir süre sonra evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya´da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-01 10:34:59
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