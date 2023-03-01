Depremzedenin evinden bilezik çalan şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Samsun´a deprem bölgesinden gelip, yerleşen ailenin evine giderek kendisini 'yüzbaşı' olarak tanıtıp, yardımcı olabileceğini söyledikten sonra yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalan Mikail Canıpek (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-01 15:15:52



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