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Gülbahar'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden anneye 25 yıl hapis

DHA

Gülbahar'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden anneye 25 yıl hapis


Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, eşi Gülbahar Kaya'yı 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Baki Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettiği suçlamasıyla annesi Zahide Kaya'ya ise indirimle 25 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 1 Şubat 2022'de, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki eşi Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. İddiaya göre, Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine "Baki burada değil" diyerek kapıyı açtırdı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, yakalanıp gözaltına alındı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gülbahar Kaya, hayatını kaybetti. Baki Kaya ve ona yardım ettiği belirtilen annesi Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
KARAR DURUŞMASINDA BERAAT İSTEDİLER
Davanın bugünkü karar duruşmasında savunma yapan Baki Kaya, "Olaylar nedeniyle çok üzgün ve pişmanım. Eşim sürekli bana küfür ve hakaret etti. Beni evden uzaklaştıracak kararlar almıştır. Kendi şerefime ve namusuma iftira atacak halde değilim. Maktul bana ihanet etmiştir. Kadına karşı şiddete karşıyım. Ben kimseye karşı şiddet uygulamadım. Kadınlar onurlu ve şerefli insanlar olmalıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Zahide Kaya ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Atılı suçu işlemedim, iftiradır. Sanık Baki Kaya'ya olay öncesi bıçak vermedim. Aslında torunlarıma baktım, yardımcı oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Baki Kaya'ya 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Zahide Kaya'ya ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet verdi. Zahide Kaya hakkında adli sicil kaydı ve cezasının geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına hükmedildi. 
'İTİRAZ EDECEĞİZ'
Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kapıyı Zahide Kaya açtırdı. Kapı açılır açılmaz içeri girdiler ve Zahide Kaya, gazeteye sardığı bıçağı Baki Kaya'ya vererek cinayetin işlenmesini sağladı. Zahide Kaya, yardım eden değil bizzat cinayetin ortağıdır. Dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası almalıdır. 'İyi hal'den 25 yıl hapis cezası doğru değildir. Bu sebeple karara itiraz edeceğiz. Zahide Kaya da ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılırsa adalet yerini bulacaktır" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-01 15:30:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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