Yangında 3'üncü kat penceresinden atlayınca ağır yaralandı, kurtarılamadı

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Emre ŞAHİNOL/BAFRA(Samsun),(DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, çıkan yangında 3'üncü katttaki evinin penceresinden atlayan Ayhan Hancı (70), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Köseli Mahallesi'nde Ayhan Hancı'nın oturduğu 3'üncü katta çıktı. Durumu fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada paniğe kapılıp, pencereden atlayan Hancı, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-03-01 15:30:10



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