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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının otomobiline ateş açıldı, 9 yaşındaki Enes Tayyip öldü (2)

DHA

Babasının otomobiline ateş açıldı, 9 yaşındaki Enes Tayyip öldü (2)


ENES'İN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Samsun'da aralarında husumet bulunan kişinin park halindeki otomobiline açtığı ateş sonucu araçta bulunan 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz'ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren ve olaydan sonra jandarmaya teslim olan M.T. ile gözaltına alınan İ.A., Y.A. ve E.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., Y.A. ve E.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken, M.T. ise tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-03-01 22:08:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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