Samsun´da suikast tabancası, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da jandarma ekiplerinin iki farklı ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda anahtarlık görünümlü suikast tabancası, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde şüpheli A.G.´nin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı istihbaratı edindi. Yapılan takip ve yürütülen çalışmalar neticesinde Samsun´un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ile Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´ndeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, iki fişek kapasiteli anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 7 ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 ruhsatsız 7,65 çapında tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 440 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 45 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 12 adet 9,65 mm çapında tabanca fişeği, 7 gram eroin ve 32 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-01 22:27:24
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