Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın



Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ndeki personel giyinme odasında yangın çıktı. Alevler, personel tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 3'üncü katındaki Genel Cerrahi Servisi personel giyinme odasında, saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, hastane personeli hemen müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası giyinme odasında hasar meydana geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yangına ilişkin açıklama yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 3'üncü kat Genel Cerrahi Servisi personel giyinme soyunma alanında, bugün üzücü bir olay yaşadık. Şükür olsun, cana gelen bir durum yok. Yaralanma, hasta tahliyesi ya da başka bir zarar yaşanmadan, üniversitemizin kendi imkanıyla kontrol altına alındı. Zaten tıp fakültemizde bununla ilgili tatbikat yapılmıştı. Kendi imkanlarımızla itfaiye gelmeden söndürülen çapta bir yangın oldu. Bu yangının elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor. İtfaiye çalışmalarını sürdürüyor. Şu an temizlik yapılıyor. En kısa sürede aynı birim, tekrar hizmete alınacaktır" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-02 13:45:11



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