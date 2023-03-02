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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Bu süreci de el ele omuz omuza aşacağız

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Bu süreci de el ele omuz omuza aşacağız


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, "Bugüne kadar tüm zorlukları birlik ve beraberliğinden aldığı güçle aşan bir millet olarak bu sıkıntılı süreci de el ele, omuz omuza, gönül gönüle aşacağımıza inanıyoruz" dedi.
Bir dizi program gerçekleştirmek üzere Samsun´a gelen AK Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ilk olarak Münevver Ayaşlı Kız Yurdu´nda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Ardından da deprem nedeniyle Samsun´a gelen aileleri evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Karaaslan daha sonra öğrenci ve öğretmenlerin hijyen malzemesi üreterek deprem bölgesine gönderdiği Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BU SÜRECİ EL ELE OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada olduğunu, yaraları sarmak ve afetin izlerini silmek için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Karaaslan, "Yüzyılın Afeti olarak nitelenen depremler nedeniyle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet, geride kalan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz bakanlarımızın koordinasyonunda arama kurtarmadan beslenme ve barınmaya, tahliyeden lojistiğe kadar süreci tüm detaylarıyla titizlikle yönetirken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde giderebilmek için seferber olmuştur. Kurumlarımızın yanı sıra Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, ülkemizin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri, madenciler ve isimsiz kahramanlar AFAD koordinasyonunda muazzam bir dayanışma örneği sergilemiştir. Bugün de seferberlik ruhuyla tüm vatandaşlarımız deprem bölgesine büyük küçük demeden yardımlarını ulaştırmaya devam etmektedir. Bugüne kadar tüm zorlukları birlik ve beraberliğinden aldığı güçle aşan bir millet olarak bu sıkıntılı süreci de el ele, omuz omuza, gönül gönüle aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Depremden etkilenen vatandaşlar için barınma imkânlarının her geçen gün çeşitlendirildiğini belirten Karaaslan, "Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, yurtlar, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde depremzede vatandaşlarımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Valiliğimizin koordinasyonunda STK´ların, belediyelerimizin, gönüllülerin ve hemşehrilerimizin destekleriyle Samsun´umuzda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı evlerinde hissettirmek için el birliği içinde çalışıyoruz." dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-03-02 18:44:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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