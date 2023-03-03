Depremzede ailenin SMA´lı kızı Eliz Lina için başlatılan kampanyada son 20 gün



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)MALATYA´da depremde evleri hasar görünce Samsun´a yerleşmek zorunda kalan Polat ailesi, SMA TİP-1 hastası 19 aylık kızları Eliz Lina için başlatılan kampanyayı burada sürdürüyor. Valilik izninin bitmesine 20 gün kaldığını belirten baba Oktay Polat (36), "Kampanyanın tamamlanması için 34 milyon TL toplanması gerekiyor. Biz bunun 30 milyon TL´sini topladık. İkinci valilik izni için yapılan başvurular zamanı uzatacaktır. Bizim kaybedecek bir zamanımız kalmadı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya´da evleri hasar görünce Samsun´a gelip, hayırsever bir ailenin evini açtığı Polat ailesi, SMA hastası 19 aylık kızları Eliz Lina için yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izniyle başlatılan ve 20 gün sonra bitecek olan kampanyada, 4 milyon TL daha toplanması halinde Eliz Lina, Almanya´da tedavi görebilecek.

Kızının SMA hastası olduğunu söyleyen Oktay Polat (36), "Malatya´da evimizi, eşimizi ve dostlarımızı kaybettik. Depremden dolayı, kızımızın kampanyasını devam ettirebilmek için Samsun´a gelmek zorunda kaldık. Malatya´dan Samsun´a geliş sürecimiz çok zorlu oldu. İki deprem yaşadık ve bunların sonucunda evimiz kullanılamayacak hale geldi. Orada devam eden bir kampanyamız vardı. Depremlerden dolayı 2-3 gün arabada yattık. Eliz´in enfeksiyonu artınca orada duramayacağımızı anladık. Gönüllü bir ailemiz sağ olsun bizlere evini açtı" dedi.

Kampanyayı Samsun'da devam ettirdiklerini dile getiren Oktay Polat, şunları söyledi:

"Depremde birçok şey kaybettik ama kızımızı SMA´dan kaybetmek istemiyoruz. Kızımız için yardım bekliyoruz. Şu ana kadar kampanyamızın yüzde 90´ı tamamlandı. Depremden sonra kampanyamız yavaşladı. Valilik iznimizin bitmesine 20 gün kaldı. Bu sürede kalan miktarı toplayıp kızımızı ilacına kavuşturmak istiyoruz. Kampanyanın tamamlanması için 34 milyon TL toplanması gerekiyor. Biz bunun 30 milyon TL´sini topladık. İkinci valilik izni için yapılan başvurular zamanı uzatacaktır. Bizim kaybedecek bir zamanımız kalmadı. Desteğe ve yardıma ihtiyacımız var."

`BU PARAYI TOPLAYAMAZSAK ALACINI ALAMAYACAĞIZ´

Eliz Lina´nın son durumu hakkında bilgi veren Gizem Polat (27) ise "Eliz şu anda 19 aylık oldu. 2 yaşına girmeden ilacını alması lazım. 1,5 aydır fizik tedavi göremiyoruz. Eliz bronşit oldu. Depremden 1 hafta önce de yoğun bakımda yatmıştı. Kasları aşırı gevşek durumda. Sürekli hasta oluyor ve enfeksiyon kapıyor. Bir an önce ilacını alması gerekiyor. Ne kadar çabuk ilacını alırsa normal çocuklara dönme olasılığı o kadar yüksek oluyor. Doktorlarımızın bize vermiş olduğu oranlar yüzde 95 ile 98 arasında. Biz bu yürüme olasılığını kaybetmek istemiyoruz. Eğer bitiremezsek Eliz 2 yaşına girdiğinde ilacını almamış olacak´´ ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-03 11:36:25



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