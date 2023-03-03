Samsun'da SGK önünde EYT kuyruğu



Emre ÖNCEL/SAMSUN,(DHA) EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete´de yayımlanmasının ardından, emekli olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, SGK İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Eşi için kuyruğa girdiğini belirten Murat Erener, "Sabah e-Devlet´ten girmeyi denedik ama olmadı. Sistem hata verdi. Mecburen buraya gelip sıraya girdik. Bugün burada bunu halletmemiz gerekiyor. Ben emekliyim, eşim de emekli olacak. Biz de milyonlarca kişinin içerisindeyiz. Doğal olarak hakkımızı alıyoruz" dedi.

'10 YILDIR BEKLİYORUM'

Çok mutlu olduğunu ifade eden Oktay Öztürk ise, "10 senedir emekli olmayı bekliyordum. Bugüne nasipmiş. Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Heyecanlıyım, kuyruğun olup olmamasını çok önemsemiyorum. Bunca yıl bekledik, kuyruğu da bekleriz" ifadelerini kullandı.

11 yıl daha erken emekli olacağını ifade eden Yakup Karakaya da şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnsanlar biraz heyecan yapıyor ama gerek yok diye düşünüyorum. Meclisten kısa sürede geçti ve söylediklerini yaptılar. 11 yıl az bir süre değil, çok mutluyum. Normalde 56 yaşında emekli olacaktım." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-03 14:54:32



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