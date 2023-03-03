SMA'lı Havva´nın annesi: Acının ne olduğunu bilmeden acı çekiyor yavrum



Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun)SAMSUN´un Bafra ilçesinde 4 ay önce SMA teşhisi konulan 4 aylık Havva Karataş'ın ailesi, kızlarının gen tedavisi masrafları için valilik onaylı kampanya başlattı. Minik Havva´nın annesi Büşra Karataş, "Acının ne olduğunu bilmeden acı çekiyor benim yavrum" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan, İnşaat ustası Fatih Karataş (27) ile ev kadını Büşra Karataş´ın (27) 4 aylık bebekleri Havva´ya, götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Çocuk Nöroloji Kliniği'nde SMA teşhisi konuldu. İlaç tedavisi uygulanan Havva bebek için ailesi gen tedavisi için valilik onayıyla kampanya başlattı. Aile çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için kampanyaya destek olunmasını istedi.

Acının ne olduğunu bilmeden kızının acı çektiğini belirten Büşra Karataş, "Sizlerin maddi manevi desteklerinize ihtiyacımız var. Kızımın iyileşmesi için 35 milyon liraya ihtiyacımız var. Hiçbir cana, paha biçilemezken benim yavruma 35 milyon lira paha biçildi. Onun için yardımlarınızı kızım için esirgemeyin. Lütfen benim yavrumu acılardan kurtarın" diye seslendi.

Fatih Karataş ise, "Eğer bu ilacı alamazsa her şeyden mahrum kalacak, koşamayacak, oynamayacak, ağzına bir damla su bile alamayacak, mideden mama ile beslenecek. 2018 yılında bu ilacı alan bir çocuk, bir ay öncesine kadar koşamıyordu ama şu an koşabiliyor. Kızıma en iyi şekilde bakabileceğimiz 4 yılımız var oda yatalak bir şekilde cihazlara bağlı olarak. Lütfen bize destek olun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-03-03 16:47:29



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