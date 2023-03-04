Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor: 2 - 0

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) -

STAT : 19 Mayıs

HAKEMLER : Yiğit Arslan, Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli

YILPORT SAMSUNSPOR: Jakup Szumski, Zeki Yavru (Dk.89 Yunus Emre), Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Ali Ülgen (Dk.68 Kadeem Harris), Youssef Aït Bennasser, Ali Kaan Güneren (Dk.68 Soner Aydoğdu), Soner Gönül, Osman Çelik (Dk.89 Celil Yüksel), Gaetan Laura, Douglas Tanque (Dk.90+2 Ahmet Sağat)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan (Dk.81 Alberk Koç), Bahadır Öztürk, Emir Han Topçu (Dk.69 Sinan Osmanoğlu), Okechukwu, Alper Potuk, Amilton, Ogün Özçiçek (Dk.59 Farouk Miya), John Mary Uzuegbunam (Dk.69 Kubilay Kanatsızkuş), Yannick Bolasie Yala (Dk.81 Benhur Keser)

GOLLER : Dk.55 Yusuf Abdioğlu, Dk.78 Alim Öztürk (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Alim Öztürk, Bennasser, Tanque, Soner Aydoğdu, Szumski, Laura (Samsunspor) - Ogün, Emir Han, Alper Potuk, Amilton, Bahadır, Bülent Korkmaz (T.D) (Rizespor)

5'inci dakikada Osman´ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Yiğit Arslan VAR´a gitti. İncelediği pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

9'uncu dakikada penaltı noktasının başına gelen Zeki Yavru´nun vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

14'üncü dakikada Oman´ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Laura´nın şutu kalecide kaldı.

45+3´üncü dakikada Yannick Bolasie Yala´nın ceza sahası dışından sert şutu yan ağlarda kaldı.

55'nci dakikada Zeki Yavru´nun kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Yusuf Abdioğlu, kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

78'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Laura kafayla topu arkaya aşırdı. Arka direkte Alim Öztürk'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmayı ev sahibi Samsunspor 2-0 kazandı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-03-04 21:09:32



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