Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Samsun'un Çarşamba ilçesi Yamanlı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Fikret S. (50) yönetimindeki 55 KE 188 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yöne seyir halinde olan 23 yaşındaki Sefa Aktürk idaresindeki 55 AAZ 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk ile arkasında yolcu olarak bulunan Sibel Sarı (23) savrularak ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Sefa Aktürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı. Sibel Sarı'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Otomobil sürücüsü Fikret S. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-03-04 22:38:00



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