Hüseyin Eroğlu: Çaykur Rizespor´u yenmek önemliydi



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligin en iddialı takımlarından biri olan, 8 maçtır deplasmanda kaybetmeyen şampiyonluğun iddialı ekibi Çaykur Rizespor'u yenmek çok önemliydi" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor´u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çaykur Rizespor´u yenmenin önemli olduğunu belirterek, "Uzun aralardan sonra lige dönmek her takım için zordur. Üstelik bu ara büyük bir felaket nedeniyle olduğu için konsantrasyonu sağlamak da çok zor. Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiği bu dönemde taraftarlarımızın yüzünü bir nebze güldürdüysek ne mutlu bize. Ligin en iddialı takımlarından biri olan, 8 maçtır deplasmanda kaybetmeyen şampiyonluğun iddialı ekibi Çaykur Rizespor'u yenmek çok önemliydi. Maçın başından itibaren, isteyen, önde basan, savunmada doğru pozisyon alan ve gol pozisyonları yakalayan bir Samsunspor izlettik. Kaçırdığımız penaltı, golden sonra Tanque'nin kaçırdığı pozisyon, yapamadığımız son paslar maçın daha farklı bir skorla bitmesini önledi" dedi.

Defans hattının 8 gol bulduğunu dile getiren Eroğlu, "Ön bölgede bu kadar çok değerli oyuncumuz varken gollerin duran top organizasyonlarında stoperlerimiz Yusuf ve Alim'den gelmesi çok değerli. Zeki, Alim, Yusuf, Ali Ülgen'le 8 gol bulduk. Savunma oyuncularıyla bu kadar çok gol bulan bir başka takım yok. Bu istatistik bizim savunmayı büyük bir ciddiyetle yaparken, her oyuncumun hücum organizasyonunun bir parçası olduğunu gösteriyor. Çalışmaya devam. Neticede bir maçı daha geride bıraktık. Bu günlük sevineceğiz ve yarından itibaren ligin en zor deplasmanlarından biri olan Sakaryaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-03-04 23:00:28



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