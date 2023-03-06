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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Vehbi Yön (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çay Mahallesi Donurlu Sokak'ta oturan Vehbi Yön'ün komşusu, dün bıraktığı yemeğin alınmadığını görünce kapıyı çaldı, açan olmayınca da ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Yön'ü hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Vehbi Yön'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Vehbi Yön'ün cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-03-06 12:04:32



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