Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Emre ÖNCEL/KAVAK (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Kavak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Seyit Ahmet Demir yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Seyit Ahmet Demir´in kontrolünü yitirdiği 55 DJ 075 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada Demir yaralandı.

Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Emre ÖNCEL

2023-03-06 12:07:32



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