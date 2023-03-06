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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Termal kumaşlardan uyku tulumu yapıp deprem bölgesine gönderiyorlar

DHA

Termal kumaşlardan uyku tulumu yapıp deprem bölgesine gönderiyorlar


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü, deprem bölgesinde kullanılması için termal uyku tulumları ve tulumlardan arta kalan kumaşlardan ise mont, yelek ve çanta yapıp bölgeye gönderiyor. Giyim Atölye Alan Şefi Nurşen İşeri, "Yaklaşık 1000 tulum çalışmamızı tamamladık. Artan kumaşları da sıfır atık projesi kapsamında yelek, kaban ve çanta şeklinde değerlendirdik" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından Samsun´dan bölgeye yapılan destekler devam ediyor. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, depremzedeler için 1000 adet uyku tulumu dikti. Artan kumaşlar, mont, yelek ve çantalara dönüştürülerek bölgeye gönderdi. Ülkede yaşanan deprem felaketlerinin ardından uyku tulumu yapmaya başladıklarını söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Giyim Atölye Alan Şefi Nurşen İşeri, "Tulumların kumaşını hayırsever iş insanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bakanlığımız gönderdi. Bizler de yaklaşık 1000 tulum çalışmamızı tamamladık. Artan kumaşları da sıfır atık projesi kapsamında yelek, kaban ve çanta şeklinde değerlendirdik. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bunların bir kısmı gönderildi. Diğer bir bölümü de yakın zamanda deprem bölgesine yollanacak. Her çocuk bedenine uygun kışlık kıyafet yaptık. Tulumları yaptığımız kumaşlar termal olduğundan dolayı sıcak tutuyor. Umarım ülkemiz bir an önce bu felaketin yaralarını saracaktır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
'ZEVKLE YAPIYORUZ AMA ÜZGÜNÜZ'
Tulum ve kıyafetleri hem severek hem de üzülerek yaptığını söyleyen usta öğretici Leyla Pir, "Onları biraz da olsa soğuktan korumak ve yardımcı olmak istiyoruz. Kumaşlarımız termal olduğu için iyi bir şekilde ısıtacağını düşünüyoruz. Severek zevkle yapıyoruz ama tabii ki üzüntülüyüz. İnşallah böyle bir afet bir daha başımıza gelmez" diye konuştu.
Samsunlu olarak depremi yaşayan vatandaşlara yardımcı olmak istediğini söyleyen usta öğretici Ayşe Yıldırım, "Elimizden geldiğinde bir şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah faydalı olur. Onlar için çok üzüldük, umarım bir daha böyle bir felaket başımıza gelmez. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-06 13:08:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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