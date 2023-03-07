Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde aynı yöne giden otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam SamsunOrdu kara yolu Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Ahmet Aydın (49) yönetimindeki 55 AZ 717 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Kenan Can Kalaycı (26) yönetimindeki 55 NM 969 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazada, sürücüler Aydın ve Kalaycı ile hafif ticari araçtaki Serhat Güngör (18), Bilal Samancı (19), Halil İbrahim Demirkala (19), otomobildeki Beyzanur Yavuzarslan (22), Servet Kalaycı (18), Serhat Yavuzarslan (22) ve Sedanur Duman (23) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Samsun ve Çarşamba´daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sırasında araçların çarpıp devirdiği elektrik direği nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-03-07 11:43:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.