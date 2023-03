Hüseyin Eroğlu: Şampiyonluğu son maça bırakmak istemiyoruz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim amacımız Bodrumspor maçından önce Samsunspor'u Süper Lig'e taşımayı başarmak, işi son maça bırakmamak" dedi.

Spor Toto 1'nci Lig'de 2'nci sırada bulunan Yılport Samsunspor´un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bugünkü antrenmanı takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk olarak perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları zorlu Sakaryaspor maçını değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz ligin şampiyonluk adaylarından biri. Son 8 maçın 7'sini kazanan ve bu harika performansla gözünü ilk ikiye çeviren Sakaryaspor, ayrıca iç saha avantajını en iyi kullanan rakiplerimizden biri. 12 maçta 28 puan topladılar. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak biz de kendimize çok güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kazanmayı çok istiyoruz. Sonuç ne olur bilemem ama maçın sonucu ne olursa olsun Samsunspor taraftarlarını mutlu edecek bir mücadele sergileyeceğimizden herkes emin olsun. Bu maçın sonucu ne olursa olsun hafta sonu stadımıza 30 bin taraftarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZIN AMACI BODRUMSPOR MAÇINDAN SONRA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI YAPMAK"

Bodrumspor maçından önce Samsunspor´u Süper Lig´e taşımayı istediklerini ifade eden Eroğlu, "Sakaryaspor maçını kazanmanın bize neler kazandıracağını biliyoruz. Çok stratejik bir maç. Bizi takip eden takımlara karşı 5 puanlık bir avantajımız var. Kazanmak önemli, kazanamazsak 1 puan da çok ama çok değerli. Rakibimiz için güzel sözler söyledim. Aynı sözleri takımım için de söylemeliyim. Son 14 maçta 9 galibiyet 5 beraberlik, ilk 4 sıradaki takımlardan Eyüp ve Pendik deplasmanda galibiyet, Bodrumspor´la da deplasmanda beraberlik aldık. Ligin en çok gol atan, rakip ceza alanında en çok topla buluşan, en çok şut atan, en çok koşan takımı olarak her istatistikte önde olan bir takımım var. Ve önceki röportajlarımda söylediğim gibi başkanımızın en büyük amacı Bodrumspor maçından sonra şampiyonluk kutlamalarını yapmak. Ama bizim amacımız Bodrumspor maçından önce Samsunspor'u Süper Lig'e taşımayı başarmak, işi son maça bırakmamak" şeklinde konuştu.

Sakat ve cezalı oyuncular hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, "Muhammet Ali Özbaskıcı haricinde sakat oyuncumuz yok. Muhammet Ali takımdan ayrı bireysel çalışıyor. Takımımızda birçok oyuncumuz iyi durumda. Fiziksel anlamda eksik oyuncumuz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Kadro derinliği anlamında alternatifli bir kadromuz oluştu. Her oyuncunun performansı bizim için önemli. Sık sık oynayacağımız maçlarda her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Küçük sakatlıklar mutlaka olacaktır. Ama biz de buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bizim sistemimiz çok değerli ve önemli. Her oyuncu da o sistem içerisinde görevini yerine getirmek zorunda. Takım oyunu, oyun üzerinden her şeyin planlanması bize güç katıyor. Bazı oyuncuların eksilmesi takımın gücünü düşürmüyor. Ligin ilk yarısında sakat oyuncumuzun sayısı fazlaydı ama bugünlere öyle bir performansla geldik. Bundan sonraki süreçte de oyun planımızı, sistemimizi, takım oyunumuzu ve karakterimizi sahaya yansıttığımızda bunlar bizi başarıya götürecektir" ifadelerini kullandı.

