Sinir krizi geçiren veteriner, pompalı tüfekle ateş açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenip gittiği evde sinir krizi geçiren veteriner Levent D., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Adrese giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu Levent D.´yi ikna edip gözaltına aldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokakta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası veteriner Levent D., rahatsızlanan annesi Fatma D.´nin ambulansla hastaneye kaldırıldığını öğrenince koşarak eve gitti. Sinir krizi geçiren Levent D. evindeki pompalı tüfeği alarak kapının önüne çıkıp havaya bir el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çelik yeleklerle çıktığı apartmanda yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla ikna edilen Levent D., polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-07 16:12:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.