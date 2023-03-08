Samsunspor kadın çalışanlarına '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle video hazırladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarından oluşan bir video hazırlandı. Kadın çalışanların kulüpte yaptıkları görüntülere verilen videoda kadınlar da depremde yaşadıkları duyguları anlatarak 'Bir gün değil, her gün sizinleyiz' ifadelerini kullandılar.
Kadınların sporun birleştirici gücünün farkında olduğunu belirten Samsunspor Kulübü Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Melis Kalkavan Erdoğan, "Güçlü kadın güçlü toplum demektir. Biz kadınlar olarak sporun birleştirici gücün farkında olmakla beraber bizlere farklı fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Biz kadınlar anneyiz, yuvayı yapanız, yuvayı kuranız, devamını sağlayanız. Bu acıları yaşadık ama bu acıları unutmayacağız. Bu acının devamında, bölgenin yeniden yapılanmasında Samsunlular ve Samsunsporlular olarak bölgeden asla elimizi, gözümüzü ve hassasiyetimizi asla çekmeyeceğiz. Yaraları birlikte saracağız. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kadın çalışanların konuşması
Melis Kalkavan Erdoğan'ın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Samsun GÖKHAN İÇKİLLİ
2023-03-08 13:05:48
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