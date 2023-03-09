Tarımsal üretimde dijital teknoloji kullanımı artıyor



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, tarımda, veri alma, ilaçlama ve gübreleme gibi amaçlarla tercih edilen insansız hava aracının (İHA) kullanımının artacağını ve üretime de katkı sağlayacağını söyledi.

İHA´lar, tarımsal üretimde, kimyasal ilaç ve gübreleme ile görüntüleme amacıyla kullanılıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Eyüp Selim Köksal, bugünün önemli dijital teknolojilerinden olan İHA'ların, tarımsal üretimde kullanımının arttığını ve gelecekte daha da çok yaygınlaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, dünyada tarımsal ürünlere ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, "Ürüne olan talep arttıkça daha fazla ürünü üretme ihtiyacı doğuyor. Daha fazla ürün üretmenin de birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi de günümüze ait teknolojilerin, yani dijital teknolojilerin tarımsal üretimde kullanılması. Hayvancılıkta da kullanılması söz konusu. Bitkisel üretimde son yıllarda dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaya başlandı. İnsansız hava araçlarının bitkisel üretimde kullanılması da bunlardan biri" diye konuştu.

'TASARRUF SAĞLIYOR'

İnsansız hava araçlarının tarımda temel olarak iki amaçla kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Köksal, "Biri veri alma, ki bu veri bilgiye dönüştürülüyor daha sonra. İkincisi ise operasyonel anlamda birtakım kimyasalların İHA'larla bitkisel üretim alanlarına uygulanması. İHA'larla kimyasalların uygulanması, hem işçilikten tasarruf hem de kimyasalların eşit bir şekilde araziye dağıtılmasında kolaylık sağlıyor hem de daha az kimyasalın tarımda kullanılmasının önünü açıyor. Çünkü standart bir uygulama söz konusu. Artık önümüzdeki yıllarda kimyasal uygulama, bu ilaçlama olabilir, yapraktan gübreleme olabilir, insansız hava araçlarını daha fazla göreceğiz sektörde, öyle gözüküyor" dedi.

Sulama, gübreleme ve ilaçlamayı İHA'larla daha sağlıklı şekilde yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Köksal, "Bu bilgileri ne zaman ve ne kadar sulayacağımıza karar vermede kullanıyoruz. Uydu ve insansız hava aracı sistemleriyle elde edilen veriler, tarımda dijitalleşme açısından çok önemli yer tutuyor. Yine topraktaki birtakım özellik ve değişimleri özellikle toprak-su içeriği, tuzluluk, gübre noksanlığı gibi konuları belirlemeye yönelik sensör ve dijital teknolojiler mevcut. Sensörlerin tarımda kullanılması, dijitalleşmenin ilk adımını oluşturuyor. Veriyi elde ettik. Doğru algoritmalarla veriyi bilgiye dönüştürdük. Bunlarla ne yapacağız? Hassas, otomatik tarım ya da akıllı tarım yapacağız. Daha az girdi kullanılan, daha çok verim elde edilen, hasılı daha fazla kar edilen tarım sistemlerine dönmemiz lazım. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de insansız hava araçları ve buna bağlı olarak diğer dijital teknolojilerin tarımda kullanılması çok önemli bir yer tutuyor" diye konuştu.

İLAÇLAMADA DAHA YAYGIN

Tarımda dijitalleşmenin, insan sağlığına yönelik riskleri de ortadan kaldırabileceğini anlatan Prof. Dr. Köksal, şunları söyledi:

"Ülkemiz, su açısından her geçen yıl daha da stres altında. Sulamada dijital teknolojilerin kullanılması, özellikle dünyada yaygınlaştığı gibi, Türkiye'de de yaygınlaşması gerekir. Sulamada, gübrelemede, ilaçlamada hem daha az kaynak kullanımı hem daha hassas tarım yapılması hem de insan sağlığına daha elverişli ürünler üretilmesi için dijitalleşme şart gibi gözüküyor. İnsansız hava araçlarına entegre multispektral termal kameralarla çok önemli ve yüksek çözünürlüklü görüntüler ve veriler elde edebiliyoruz. Buradan elde ettiğimiz haritaları sulamada kullanmaya çalışıyoruz. İHA'lar özellikle ilaçlamada çok yaygın kullanılmaya başlandı. Çünkü traktörle ya da sırt pompasıyla yapılan ilaçlamalarda, insan sağlığı bakımından da riskler olmakla beraber, tarladaki ürünün zarar görmesi, pratiklik, daha az ilaç kullanılması, daha kontrollü eş dağılım yapılması gibi konular söz konusu. İHA ile yaprak gübrelerinin atılması yine ilaçlamaya benzer faydalar sağlama potansiyeli taşıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-09 10:20:30



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