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Nurshat' öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık: Onu ben öldürmedim

DHA

Nurshat' öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık: Onu ben öldürmedim


Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Nurshat Muhammedova´yı (21) göğsünden tabancayla vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Kenan Pala (40), ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Pala, "Maktul ile tartıştım ama onu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Olay, 26 Kasım 2022´de Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Oto bakım servisinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1´inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova´nın cesediyle karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, göğsünden vurulduğu tespit edilen Muhamedova´nın cenazesi, otopsi sonrası Ankara´da toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iş yeri sahibi Kenan Pala´yı `cinayet şüphelisi´ olarak gözaltına aldı. Pala, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hakkında hazırlanan iddianame, 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edildi. Bugün yargılanmasına başlanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.
'TARTIŞTIK AMA BEN VURMADIM'
Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Kenan Pala, "14 ay önce Atakum´daki bir barda arkadaşlarla oturduk. Kendisi o barda konsomatrislik yapıyordu. Bana başka bir iş bulursa o işi yapmayı bırakacağını söyledi. Orada tanıştık. Aradan 1,5 ay geçtikten sonra bana mesaj attı. Bana iyi olmadığını ve bir süredir metamfetamin kullandığını söyledi. Ona, `İyi değilsen seni alayım´ dedim. İlk başta istemedi ama sonrasında kabul etti. Evde tek kaldığımdan dolayı, ev arkadaşım olabileceğini söyledim. Olay yaşanmadan 5 ay önce sevgili olduk. Son dönemlerinde iyi değildi. Arkadaşlarım ile dükkanda otururken aramızda tartışma çıktı ve büyüdü. Bana bir şeyler fırlattı. Ona bir tokat attım ama dövmek için değil, babanın çocuğuna attığı tokat gibiydi. Odadan çıkarken bana hakaret etmeye devam etti. Elimi kaldırdım, ağlamaya başlayınca vurmadım, indirdim. Aşağı indim ve bir süre sonra yukarı çıktım. Göz göze gelmeden odama geçtim ve üstümü değiştirdim. Arkadaşım odaya geldi ve Nurshat´ın kendisine cevap vermediğini söyledi. Yanına gittik, sandalyede hareketsiz duruyordu. Arkadaşım sandalyeye dokununca yana devrildi. Göğsünde siyah leke vardı, ışık azdı tam göremedim. Sonrasında kazağını indirdim ilk başta bıçak yarası sandım. Aşağı inip tekrar yukarı çıktığımda silah ayağıma takıldı. Elime aldım, arkadaşım bana silahı atmamı söyledi. O anda kendisi de çok korkmuştu. Tekrar, aşağı indim ve polisin gelmesini bekledim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tartıştık ama maktulü ben vurmadım" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı 8 Haziran tarihine erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-09 18:52:51

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