Değişen iklimle Karadeniz'de 'tropik meyve' üretimi denemeleri yapılıyor



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da küresel iklim değişikliğiyle gündeme gelen tropik meyve üretimi için denemelere başlandı. Kent merkezi ile Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerinde ejder meyvesi, aronya, avokado gibi meyvelerin deneme üretimlerinin yapıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Örtü altı bitkilerin, tropikal meyvelerin bölgemize geçeceğiyle ilgili önsezimiz var. O zamana hazırlık amacıyla ilimizde tropikal meyve denemeleri yapıyoruz" dedi.

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliği, tarım ürünlerinde yeni alternatiflerin geliştirilmesine neden oldu. Samsun'da, bu anlamda, tropikal iklimde yetişen tarım ürünlerinin üretimi için çalışma başlatıldı. Kent merkezi ile Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerinde belirlenen tropik meyvelerle ilgili deneme üretimleri yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, tropik meyvelerin örtü altında üretimi için çalışıldığını söyleyerek, "Küresel ısınmadan dolayı ilimizde tropikal meyve denemeleri de yapıyoruz. Ejder meyvesi, aronya, avokado gibi meyvelerin şu an deneme üretimleri yapılıyor. İlerleyen aşamada Karadeniz Bölgesi, Akdeniz avantajını yakalayacak" diye konuştu.

Samsun'da, iklim değişimlerine hazırlık hedefiyle yaklaşık 3 yıl önce başlatılan denemelerle ilgili, "Küresel ısınma, gün geçtikçe ülkemizde kendini göstermekte. Bu noktada Akdeniz daha sıcak olacağından, örtü altı bitkilerin ve tropikal meyvelerin bölgemize geçme ihtimali var. O zamana hazırlık yapmak adına ejder meyvesi, avokado, kivi gibi tropikal meyvelerin denemesini yapıyoruz" dedi.

KULLANILMAYAN ARAZİLERE TROPİKAL ÜRÜNLER

Sağlam, ejder meyvesi ve avokado denemelerinin örtü altında devam ettiğini, kivinin ise örtü altından çıkarılıp açık alanda yetiştiriciliğine başlandığını söyledi. Alınacak sonuçlara göre diğer tropikal meyvelerin denemelerinin de yapılabileceğini anlatan Sağlam, "Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerinde yaklaşık 4 bin 500 dekarlık bir alanda bahçelerimiz kuruldu. Açık alanda yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılmakta. Ejder meyvesi ile ilgili 10 dekar alanda denemelerimiz var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak avokadoyla birlikte ejder meyvesi örtü altında devam edecek. 2022-2026 üretim planlaması doğrultusunda, Samsun'un birçok yerinde kullanılmayan alanlarda ve batı kesimlerinde, özellikle kivi, aronya gibi alternatif ürünlerimizin yetiştirilmesi başlandı. Tropikalde örtü altında yetişebilecek ürünlerimizle ilgili de ejder meyvesi ve avokadonun gelişimine göre farklı ürünlerin denemesini de yapacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-10 13:09:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.