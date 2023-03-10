Samsunspor'un 15 maçtır bileği bükülmüyor



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Yılport Samsunpor, Hüseyin Eroğlu´nun göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 kez de mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlıların son 15 maçtır da bileği bükülmüyor.

2022-2023 sezonuna da `şampiyonluk´ parolası ile başlayan Karadeniz temsilcisi, bu sezona teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde başladı. Alınan kötü sonuçlar sonrası Bayram Bektaş gönderilerek yerine Hüseyin Eroğlu getirildi. 6'ncı haftada Samsunspor'un başında ilk maçına çıkan Hüseyin Eroğlu 11'inci sırada aldığı takımı 18 maç sonunda 2'nci yaptı. Eroğlu yönetiminde lider Eyüpspor´un 10 puan gerisinden gelen Samsunspor, bu dönemde 18 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alarak 9 puanla devraldığı takımın puanını 48´e çıkartarak ligde Eyüpspor´un ardından ikinci duruma getirdi.

Görev aldığı 18 maçta tüm rakipleriyle oynayan Hüseyin Eroğlu, takımı bu sürede en çok puan toplayan, en çok galip gelen 2 takımdan biri, en az yenilen, en çok gol atan, en az gol yiyen ikinci takım ve en çok gol averajı olan takım haline getirdi. Lider Eyüpspor´u 3'üncü Pendikspor´u ve 7'nci sıradaki Sakaryaspor´u deplasmanda yenen Samsunspor, 4'üncü Ankara Keçiörengücü, 5'inci Bodrumspor, 6'ncı Beyçimento Bandırmaspor ile deplasmanda berabere kaldı. Puan cetveline göre en güçlü 6 rakibinden deplasmanda 12 puan topladı. Hüseyin Eroğlu´nun göreve geldiği 18 haftada Samsunspor 39 puan toplarken, rakipleri Eyüpspor 37, Pendikspor ve Çaykur Rizespor 34, Ankara Keçiörengücü 32, Sakaryaspor 31, Bodrumspor 30, Manisa FK 28, Göztepe 26, Dyorex Boluspor 25 ve Beyçimento Bandırmaspor da 24 puan topladı. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-03-10 14:58:27



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