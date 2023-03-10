Samsun'da şap hastalığı tedbiri: Tüm hayvan pazarları kapatıldı



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının şap hastalığına karşı tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

Türkiye'de görülen ve 8 işletmenin karantina altına alınmasına neden olan SAT-2 serotipi şap hastalığı ile ilgili Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Tedbir amaçlı daha öncesinden il genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bu konu ile ilgili tüm tedbirler alınmış, hayvan pazarları 23.02.2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, ilçe müdürlüklerimizle ve hastalığın yayılımının engellenebilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme yapılmış, gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili toplantı yapılmıştır. Yerel Hastalık Kontrol Merkezi oluşturulmuştur. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipiye karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir. İlimizde bugün itibarı ile SAT-2 tipi şap hastalığı bulunmamaktadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-10 16:52:58



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