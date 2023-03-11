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Hüseyin Eroğlu: Bu güzel tablo ayağımızı yerden kesmeyecek

DHA

Hüseyin Eroğlu: Bu güzel tablo ayağımızı yerden kesmeyecek


Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tüm rakiplerimizle oynadığımız bu 18 maçlık süreçte en çok galip gelen, en az yenilen, en çok gol atan takım olarak şampiyonluk şansımızı çok yükselttik. Oyuncularımla konuştum. Bu güzel tablo bizim ayağımızı yerden kesmeyecek" dedi.Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Sakaryaspor´u deplasmanda mağlup eden Samsunspor, pazartesi günü oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri Emin Kar sahasında sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Hüseyin Eroğlu, ilk olarak Sakaryaspor maçına değindi. Hüseyin Eroğlu, "Sakaryaspor karşısında sezonun en değerli galibiyetlerinden birini aldıktan sonra şimdi en az o kadar önemli bir maçı Bandırmaspor'a karşı oynayacağız. Sakarya maçında yaşananlara dair benden bir yorum istemeyin. Çünkü biz geçmişte kalarak, rakiplerin kalbini kıracak açıklamalar yaparak bir şey kazanamayız. Bizim işimiz önümüze bakmak. Benim sadece söyleyeceğim şu" ifadelerini kullandı.
"BU GÜZEL TABLO BİZİM AYAĞIMIZI YERDEN KESMEYECEK"
Bandırmaspor maçıyla görev başladığını hatırlatan Eroğlu, "Bandırma maçıyla göreve başlamıştık. Tüm rakiplerimizle oynadığımız bu 18 maçlık süreçte en çok galip gelen, en az yenilen, en çok gol atan takım olarak şampiyonluk şansımızı çok yükselttik. Oyuncularımla konuştum. Bu güzel tablo bizim ayağımızı yerden kesmeyecek. En önemli gerçek şudur ki, futbolda dün yok. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırını kurutamazsınız. Biz her rakibimizi nasıl ciddiye alıyorsak, kalan 10 maçtaki tüm rakiplerimize karşı da yüksek konsantrasyonla oynayacağız. Çok yoğun bir tempoda maçlar oynanıyor. 4 Mart´ta başladık. 1 Nisan dahil 26 günde 8 maçlık bir sürecin içindeyiz. 3 günde 1 maç kolay değil. 2'sini oynadık 6 maçımız kaldı. Oyuncularımızı verimli kılmak, sakatlıklardan korumak adına dokunuşlar yapacağız ve inanıyorum ki bu süreçten de yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu.
"BU STADYUMUN TIKLIM TIKLIM DOLU OLMASINI BEKLİYORUZ"
Son olarak taraftara da seslenen Eroğlu, "Taraftarlarımıza sesleniyorum. Başkanımız maddi manevi büyük fedakarlıklar yaptı, yapıyor. Biz ve futbolcularımız işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bütün bu emek Samsunspor'a gönül verenleri gururlandırmak için. Artık bu stadyumun tıklım tıklım dolu olmasını bekliyoruz. Skor ne olursa olsun, coşkuyla takımını destekleyen, hata yapan futbolcu olursa alkışla moral veren Samsunspor taraftarı bizim en önemli güvencemiz ve gücümüzdür. 6 maç içeride 4 maç dışarıda. Bu avantajı şampiyonluğa çevirmek için herkese ihtiyacımız var. Yine söylüyorum, birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-03-11 14:39:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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