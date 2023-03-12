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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Oğlumun doğum gününe depremle uyandık'

DHA

'Oğlumun doğum gününe depremle uyandık'


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)MALATYA´da yaşanan deprem sonrası 2 çocuğuyla memleketi Samsun´a ailesinin yanına gelen Şebnem Öner (41), 7 ay önce kredi çekerek aldıkları evin ağır hasar gördüğünü ve bina için yıkılma kararı alındığını söyledi. 6 Şubat tarihinin oğlu Berk´in doğum günü olduğunu söyleyen Öner, "Deprem günü sabahında oğlumun birinci yaş gününü kutlayacaktık. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak güne depremle uyandık. Berk ilk doğum gününe depremle girdi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya´da yaşayan Öner ailesi, evlerinin hasar alması sonrası memleketleri Samsun´a geldi. Şebnem Öner,  eşi Melih Selçuk Öner (43) çocukları Melih Kayra Öner (11) ile 6 Şubat´ta depreme evlerinde uykuda yakalandı. 6 Şubat doğumlu çocukları Berk Öner için doğum günü hazırlığı yapan ve evlerini süsleyen aile, yakınlarıyla birlikte doğum günü kutlama hayalini kurduğu gün, deprem ile korku ve panik yaşadı.
Deprem sonrası evleri ağır hasar gören aileden Şebnem Öner, çocukları Melih Kayra Öner ve Berk Öner ile memleketi Samsun´a ailesinin yanına yerleşti. Eşi Melih Selçuk Öner ise deprem bölgesinde kaldı. Deprem gününün, 1 yaşına girecek olan oğlu Berk Öner´in doğum günü olduğunu söyleyen Şebnem Öner, "Bir sürü süs ve kıyafet sipariş etmiştim. Evi süslemiştik. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Arkadaşlarımızla hep beraber olacaktık. Güzel bir doğum günü partisi düzenleyecektik. O güne depremle uyandık. Oğlum Berk ilk doğum gününe depremle girdi" ifadelerini kutladı.
`3 YILLIK BİNAYA YIKIM KARARI GETİRİLDİ´
Evlerini 7 ay önce kredi çekerek aldıklarını belirten Şebnem Öner, "7 aydır hayalim olan evimde yaşıyordum. 10 yıllık kredi çekerek almıştım. Eşyalarım her şeyim yeniydi. Hepsi şu anda gitti. 3 yıllık binaya yıkım kararı getirildi. Parasını ödemeye devam edeceğim evde sadece 7 ay durabildim" ifadelerini kullandı.
'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK'
Deprem esnasında yaşadıklarını anlatan Şebnem Öner, "Saat 04.17´de bir tarafta Kayra diğer tarafta ise Berk vardı. İlk başta fazla şiddetli değildi ama sonrasında inanılmaz bir uğultu başladı. Kulaklarımda çok fazla basınç oldu. Çok büyük bir korku yaşadık, ölüyoruz sandık. Tüm avizeler sallanmaya ve düşmeye başladı. Oğlum Berk´in de üzerinde avize vardı ama o düşmedi. Berk´in üzerine düşseydi çok farklı bir durumda olabilirdik. O bir mucizeydi. Eşim, Berk´i, ben de Kayra´yı aldım. Evden hiçbir şey alamadan merdivenlerden aşağı inmeye başladık. O, 7 kat bana 70 kat gibi geldi. İndiğimizde inanılmaz bir tipi vardı. Oradan oraya koşuşturduk. Yere kapandık ama bu sefer de yerde yuvarlanmaya başladı. Yer yarılacak gibi hissettik. Tüm bunlardan 3 gün sonra memleketim Samsun´a geldik. Rabbim bir daha böyle bir afet kimseye yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-12 11:15:02

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