Prof. Dr. Bayrak: Bu depremler asrın değil; binlerce yılda bile görülmesi zor felaket



Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 500 yıllık gerilimin eseri olduğunu belirtip, "Bu depremler asrın değil; binlerce yılda bile görülmesi zor felaket" dedi.

KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Bayrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 500 yıllık gerilimin sonucunda meydana geldiğini söyledi. Art arda 2 yıkıcı depremin dünya üzerinde daha önce gözlemlenmediğini dile getiren Prof. Dr. Bayrak, "6 Şubat depremi bekleniyordu. Deprem yaklaşık 500 yıllık gerilimin eseridir. İkinci deprem ise sürpriz depremdi. Elbistan fayı üzerindeki bu deprem günümüze kadar bu büyüklükte bir deprem üretmemişti. Bir bölgede aynı gün 2 yıkıcı deprem olması dünya üzerinde daha önce gözlemlenmedi. İkinci deprem, ilk depremin aktardığı yeni gerilme sonrasında fayın kırılması ile meydana geldi. Bu depremler asrın değil; binlerce yılda bile görülmesi zor bir felaket" dedi.

'SAMSUN RİSK ALTINDA'

Depremlerin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bayrak, geçen günlerde Samsun açıklarında meydana gelen depremlerin genel olarak denizin içinde olduğunu belirterek, "Günümüzde depremleri önceden tahmin etmek mümkün değildir. Yalnızca istatistiksel olarak tahminler yapılabilir. Bu da fiziksel parametrelerin ve küçük depremlerin sürekli takibi ile olur. Ancak depremler ani geliştikleri için bu yöntemler de tam anlamıyla sonuç vermez. Karadeniz´de Batum ve Bartın´da son 50 yılda 2 büyük deprem meydana geldi. Samsun açıklarında görülen depremler de Batum ve Bartın depremlerinde olduğu gibi ters fay olup, bindirme zonunda meydana gelmiştir. Ancak Samsun, güneyinden geçen Kuzey Anadolu fay hattı nedeniyle risk altındadır. 7 ve üzeri bir deprem şehrimizde büyük yıkıma neden olur. Özellikle dolgu alanlarına, tarımsal alanlara yapılan ve imar yasalarına uygun yapılmayan binalarda yıkımlar oluşabilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-13 10:26:49



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