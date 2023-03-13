Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)MALATYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralanmaların olduğu binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında aranan V.A., Samsun´da yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen; depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralama meydana gelen binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında V.A.´yı, Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi´nde yakalayarak gözaltına aldı. İnönü Üniversitesi´nde öğretim görevlisi olan ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi´nde (SEGBİS) ifadesi alınmak üzere Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-13 14:37:27
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