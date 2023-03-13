Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı´nca depremlerde yıkılan, ölüm ve yaralanmaların olduğu binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, İnönü Üniversitesi´nde öğretim görevlisi ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., sevk edildiği Samsun Adliyesi´nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi´nde (SEGBİS) verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-13 15:28:26



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