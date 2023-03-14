Annesini darbeden ağabeyini öldüren liseliye beraat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesini darbeden ağabeyini öldüren liseliye beraat

DHA

Annesini darbeden ağabeyini öldüren liseliye beraat


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da kanser hastası olan annesini darbeden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi T.C.S., ilk kez çıktığı hakim karşısında `nefsi müdafaada bulunduğu´ gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından beraatına ve tahliyesine karar verildi.
Olay, 31 Ocak 2023 tarihinde Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Kenan S. ile annesi Gülhatun S. (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evde bulunan lise öğrencisi T.C.S., araya girerek annesini darbeden ağabeyi Ali Kenan S.´yi engellemek istedi. Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında T.C.S., bıçakla ağabeyini yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Kenan Sandıkçı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Samsun Başsavcılığı´nca T.C.S. hakkında hazırlanan iddianame, 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edildi. Lise öğrencisi sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
'ÖLDÜRMEK AMACIM YOKTU, PİŞMANIM'
Davanın ilk duruşmasında savunma yapan T.C.S., "Olay esnasında odadayken ağabeyimin, `Bu kadını öldüreceğim´ dediğini duydum. Annemin, `Oğlum yetiş bu beni öldürecek´ diye seslenmesi ile yardımına koştum. Ağabeyimi engellemeye çalıştım ama olmadı. Ben de onun odasındaki bıçağı aldım. Ona bıçağı gösterdim ve annemi bırakmasını istedim. Ağabeyim bana saldırdı. Gözlerimi kapattım ve kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele sallamaya başladım. Annem, ağabeyimin yarasına tampon yaptı, ben de ambulansı aradım. Ağabeyimi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Kendisi uyuşturucu kullandığında farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Öldürmek amacım yoktu, pişmanım" diyerek ağladı.
'NE OLUR OĞLUMU KURTARIN'
Duruşmada dinlenen anne Gülhatun S. ise, "Çocuğum beni kurtarmak için saldırdı. Sesimi duydu ve geldi. Oğlumdan şikayetçi değilim, cezalandırılmasını istemiyorum. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.
KASTEN ÖLDÜRME´ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ
Savcı, mütalaasında T.C.S.´nin bıçak darbelerinden 3´ü ölümcül bölgede olması sebebiyle meşru müdafaa yasal koşullarının oluşmaması ve ağır haksız tahrik altında `kasten öldürme´ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
AVUKAT: SAĞLIK EKİBİ ARANARAK YARALARINA TAMPON YAPILMIŞ
T.C.S.´nin avukatı Giray Güneş ise "T.C.S. annesini kurtarmak için hareket etti. Olay sırasında korku halinde sınır aşılmış olabilir. Polis ve ambulansa haber verilmiş. Ağabeyinin yarasına tampon yapılmış. Kesinlikle T.C.S.´nin öldürme kastı yoktur. Hakkında beraat kararı verilmesini ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Lise son sınıfta okuyan ve üniversite sınavına girecek bir çocuk" ifadelerini kullandı.
MAHKEME, BERAAT VE TAHLİYE KARARI VERDİ
Mahkeme heyeti, T.C.S.´nin, nefsi müdafaa şartları altında ağabeyini öldürdüğü kanaatine vararak beraat ve tahliyesine karar verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-14 20:56:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da annesini darbeden ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi beraat etti
YEREL HABERLER Samsun'da annesini darbeden ağabeyini öldürdüğü ...
Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı ...
Havza'da çiftçilere bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Havza'da çiftçilere bilgilendirme yapıldı
Terme'de Muhtar Bilgilendirme Eğitimi ve Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Terme'de Muhtar Bilgilendirme Eğitimi ve Toplantısı ...
Bafra Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Bafra Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı ...
Terme'de mart ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Terme'de mart ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi
SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri
YEREL HABERLER SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri
'Yapılarda sismik izolatörlerin 50 yıllık ömrü var'
YEREL HABERLER 'Yapılarda sismik izolatörlerin 50 yıllık ömrü var'
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "14 Mart Tıp Bayramı" ...
Samsun'da Dünya Matematik Günü'nde çocuklara matematiği sevdirecek etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da Dünya Matematik Günü'nde çocuklara ...
Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
YEREL HABERLER Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça ...
19 Mayıs'ta depremzedeler için sosyal market açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta depremzedeler için sosyal market açıldı
Samsun'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı etkili oldu
Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl ...
Vezirköprü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl ...
Samsun´da 3 ilçede eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun´da 3 ilçede eğitime kar engeli
Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Samsunspor - Bandırmaspor: 5-0
YEREL HABERLER Samsunspor - Bandırmaspor: 5-0
Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda elektrikli ısıtıcının içinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen operasyonda elektrikli ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 ...
Samsun'a nisan ayında 675 bin adet farklı türde çiçek dikilecek
YEREL HABERLER Samsun'a nisan ayında 675 bin adet farklı türde çiçek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.