Samsun'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 gözaltı

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Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki 17 ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 323 gram satışa hazır paketlenmiş metamfetamin, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği, 6 şarjör ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-15 14:10:05



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