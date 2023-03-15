28 bin 298 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu ile yakalandılar

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da polisin bir iş yerinde yaptığı aramada 28 bin 298 kapsül sentetik ecza ile 109 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 28 bin 298 kapsül sentetik ecza ve 109 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi K.C.D. ve personel Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-15 15:14:52
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