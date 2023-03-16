Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın

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Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yenimahalle Mahallesi'nde, sanayi sitesindeki mobilya imalathanesinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 40 dakika içinde kontrol altına alınarak söndürülürken, imalathanede bulunan av köpeği ise öldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-16 13:59:40



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