Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. Son maçımızı 5-0 kazanarak lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep beraber eğlenerek kutlarız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig´in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri´nde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve deprem nedeniyle Adanaspor´dan ayrılıp Samsunspor´a transfer olan orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HÜSEYİN EROĞLU: HER TAKIMIN BİRBİRİNDEN PUAN ALABİLECEĞİNİN FARKINDAYIZ

Liderliğe tesadüfen gelmediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Liderliğe giden süreçte birçok işi doğru yapıyoruz. 1 Nisan´a kadar 4 maçımız kaldı. Ligdeki her maç çok zor. Her takımın birbirinden puan alabileceğinin farkındayız. Bu hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği de çok köklü bir camia. İlk yarıyı kötü geçirdiler ama ikinci yarıda yaptıkları transferler ile kendilerine değer kattılar. Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz de güçlü bir ekibiz. Liderliğe yükseldik. Bu liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. Son maçımızı 5-0 kazanarak lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep beraber eğlenerek kutlarız" dedi.

"HER MAÇI MAZANMAK İSTİYORUZ"

Hedefe adım adım ilerlediklerini ifade eden Eroğlu, "Deplasmana gideceğiz. 3 puanla dönmeyi planlıyoruz. Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kırmızı kart cezalısı. Barış Alıcı´nın da bir sakatlığı var. Normalde milli maç arasıydı ama lig fikstürünün sıkışması nedeniyle ligimizde maç oynanıyor. Laura da 2 maçlık periyotta milli takıma gidecek. Milli takıma gidecek oyuncularımızın yeri dolacaktır. Çünkü bir sistem takımıyız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan verim almaya çalışacağız. Saha içerisinde oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden kurguladığımız bir gücümüz var. Tüm oyuncularımız da bunu ezberledi ve uyguluyor. Bundan sonraki süreçte oyuncularımızı daha verimli kullanmak, sakatlık riski olanları koruyup, her maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

BENNASSER: SÜPER LİG´DE FORMA GİYMEK İSTİYORUM

Youssef Ait Bennasser ise Samsun´da çok güzel karşılandığını ifade ederek, "Depremden sonra futbola dönmek zor oldu ama Samsunspor bana çok yardımcı oldu. Hüseyin Eroğlu´ndan çok memnunum. Hocamızın bir felsefesi ve sistemi var. Çok güzel taktik idmanlarımız oluyor. 16 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Aynı zamanda iyi performans da gösteriyoruz. Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu yarışta takıma katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig´de forma giymek istiyorum. Performansımı artırmak için çok çalışıyorum. Çok arzulu bir taraftara sahibiz. Bu beni çok şaşırtıyor. Uzun zamandır böyle taraftar topluluğu görmemiştim" şeklinde konuştu.

