Samsun´da 26 bin depremzedeye psikososyal destek



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da 4 kamu kurumu ile 6 sivil toplum örgütü, kentteki 26 bin depremzedeye sunulacak olan psikososyal destek hizmeti için bir araya geldi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "26 bin vatandaşımıza psikososyal destek verilmesi için kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek çalışma başlattık" dedi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen ve kentteki 26 bin depremzedeye sunulacak olan psikososyal destek hizmetinde, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ), EMDR Türkiye Derneği, Samsun Çocuk Koruma Platformu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği yer alıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Asrın felaketi sonrası ilimizde ikamet etmeye başlayan yaklaşık 26 bin vatandaşımıza hem psikososyal destek verilmesi hem de yaşadıkları zor koşullardan sonra profesyonel bir elden ilk desteği almaları için kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek çalışma başlattık. Sağlık Müdürlüğümüz çatısı altında yürütülen çalışmada, 4 kamu kurumu ve 6 sivil toplum örgütü olarak bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

'YÜZ YÜZE GÖRÜŞME SAĞLANIYOR'

Yürütülen çalışmanın ilerleyişi hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, "Uygulama çerçevesinde gönüllü psikologlar ve sağlık çalışanlarımızdan oluşan `Psikososyal Destek Çalışma Ekibi´ depremden etkilenen vatandaşlarımızı kaldıkları yerlerde ziyaret ederek psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirliyor. Psikolojik destek talep edilmesi durumunda ise belirlenen uygun noktalarda psikososyal destek ekibimizle vatandaşlarımızın yüz yüze görüşmesi sağlanıyor. Kamu kurumları dışında 200 gönüllünün de yer aldığı projede, gönüllü ekiplerimiz tarafından şimdiye kadar 2 bine yakın yüz yüze görüşme yapılırken, 504 haneye de bizzat gidilerek ziyaretler gerçekleştirildi" diye konuştu.

'İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR'

Depremzede İletişim Hattı ile ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderildiğini belirten Öz, "Sosyal ve maddi taleplerin olması durumunda da Samsun Valiliği´nin desteğiyle ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de Malatya´da depremi yaşayıp ilimize gelen Asım ve Figen Yalım ailesi Sağlık Müdürlüğümüz psikoloğu Ceylan Hasçelik Kurt´la bir araya gelerek danışmanlık hizmetini aldı. Kendilerinin bu çalışmadan dolayı memnuniyetini duymak hepimizi mutlu ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-17 12:46:23



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