18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Samsun'da şehitliklere ziyaret

Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edildi.
Samsun´da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Kıranköy ve Asri Mezarlık´ta şehitlikler ziyaret edildi. Ziyarete, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri erkan, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Türk bayrakları ile donatılan şehitliklerin üzerine karanfiller bırakıldı. Kur´an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Ziyarette şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Melih İlhan GÜN
2023-03-18 12:18:32
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